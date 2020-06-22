Бразильский боец UFC в среднем весе Пауло Коста объявил, что подписал контракт на бой с Исраэлем Адесаньей.

«Контракт подписан. Новый миллиардер в нашем спорте», — написал Коста в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 29-летний бразилец запросил за поединок с Адесаньей дивизиона 15 миллионов долларов.

Отметим, Пауло Коста в течение карьеры одержал 13 побед и ни разу не проигрывал.

Адесанья тоже является непобежденным бойцом с 19 победами. В последнем бое он единогласным решением одолел кубинца Йоэля Ромеро.

Ранее Пауло Коста рассказал, что хочет завоевать два чемпионских пояса. По словам Косты, он может завоевать два титула: в среднем и полутяжелом весе. Боец отметил, ему весьма сложно умещаться в рамки среднего дивизиона, потому что он очень большой, и потому в ближайших планах – перейти в полутяжи.