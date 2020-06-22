Агент: Раздражает, что Вернера загоняют в угол, делая из него плохого парня

Агент нападающего «Челси» Тимо Вернера Карлхайнц Форстер поддержал форварда, который не хочет оставаться в клубе до конца сезона.

По словам агента, его раздражает, что Вернера загоняют в угол, делают из него плохого парня и человека, который подвел своих партнеров. Он отметил, было не совсем этично по отношению к новому клубу, если бы нападающему пришлось вернуться в «Лейпциг» и сыграть в Лиге чемпионов.

«Это была сделка, заключенная всеми вовлеченными сторонами, и решение о том, что он должен перебраться в «Челси» до 1 июля, было принято не самим игроком», — сказал Форстер, слова которого приводит Sport24.