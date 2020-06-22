Немецкий нападающий английского «Манчестер Сити» Лерой Сане может вскоре стать футболистом мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщил главный редактор раздела футбольных новостей Bild Кристиан Фальк. По информации источника, мюнхенцы обратились к «Манчестер Сити» с новым предложением по игроку. Отмечается, «Бавария» готова заплатить «Сити» 36 миллионов фунтов за 24-летнего немца, а в английском клубе уже подтвердили, что игрок отказался продлить соглашение. «Манчестер Сити» нужно решить, хотят ли они продать немца этим летом или готовы отдать игрока бесплатно через год.

Напомним, трансфер летом 2019 года пришлось отложить из-за того, что форвард порвал крестообразную связку колена.

Всего в составе «горожан» Сане отыграл 134 матча и забил 39 голов. Он перешел в манчестерский клуб из «Шальке» в 2016 году.