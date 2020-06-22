Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался проходить тест на коронавирус после того, как болгарский теннисист Григор Димитров, участвующий в его турнире, получил положительный результат анализа.

По информации Kurir, Джокович отказался от теста, так как чувствует себя хорошо и не испытывает никаких симптомов. Он планирует связаться с эпидемиологом и врачом по возвращении в Белград.

Напомним, накануне завершился Adria Tour, организованный Джоковичем. В финале серб должен был сыграть с россиянином Андреем Рублевым, однако матч был отменен из-за коронавируса у Димитрова. Рублев на пути к финалу не потерпел ни одного поражения, в полуфинале он обыграл Александра Зверева.