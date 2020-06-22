Российский боец MMA Виталий Минаков поделился мнением о поражении Александра Волкова от американца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC в Лас-Вегасе, который состоялся в минувший уик-энд.

Блэйдс одержал победу единогласным решением судей.

«Ему не хватило того, чего не хватало и раньше, — борьбы. В данной ситуации Саша выглядел довольно печально. Ему было тяжело и в других боях, но он свежее выглядел в последних раундах», — сказал Минаков, слова которого приводит ТАСС.

Минаков добавил, что ожидал от Волкова включения в четвертом раунде, однако этого не произошло. По мнению спортсмена, россиянину просто не хватило энергии, чтобы работать в стойке

«У него были все шансы стать чемпионом, если бы не тот удар от Льюиса. А вот когда появляются серьёзные соперники-борцы, тут начинаются проблемы», — сказал Минаков.