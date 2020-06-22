О матче «Зенита» против ЦСКА и возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев мнением поделился экс-наставник сине-бело-голубых Борис Рапопорт:

«Зенит» значительно сильнее, это понятно. «Зенит» сыграл очень сильный матч, ЦСКА помог петербуржцам сыграть так сильно, потому что уж больно неудачно они действовали в обороне. Учитывая, что в ЦСКА три защитника медленные и молодые, надо было несколько перестраивать игру, очень много было обрезов. Могли забить еще больше, уж больно безответственно ЦСКА терял мячи.

У армейцев есть определенные проблемы, несколько лет назад они поменяли весь состав. Видимо, не были готовы к тому, что так долго будут выбираться. Вызывает определенные вопросы по игре ЦСКА, что целая группа молодых футболистов не прибавляет. Может, это связано с тем, что на поле нет Игнашевича и компании, а с другой стороны, что-то связано с тренировочным процессом. Я вижу, что Чалов вообще деградирует, хотя год тому назад по нему были предложения из Англии. Дивеев тоже не прогрессирует, притормозил Влашич, который очень одаренный футболист был. Может, не так слабо стал играть Обляков, но я тоже не вижу большого прогресса за последний год.

Что касается «Зенита», главной задачей было перекрыть фланг Марио Фернандеса, а дальше играть в свою игру. Я бы еще отметил огромное количество единоборств. Думаю, «Зенит» выиграл процентов 80 силовых единоборств. ЦСКА выглядел маломощной командой. Может быть, против «Зенита» надо было выстроить другую игру, от обороны. Я думаю, Гончаренко не предусмотрел ситуацию, по которой будет так развиваться игра.

Уход Гончаренко — не выход для армейцев. ЦСКА всегда очень продуманно относился к кандидатуре тренера, и вот так менять Гончаренко было бы неправильно. Я думаю, на сегодняшний день, до конца этого чемпионата наиболее приемлемо для ЦСКА Гончаренко все-таки сохранить.