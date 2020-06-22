Версия FIFA 21 для ПК будет такой же, как версии игры для текущего поколения консолей, а не следующего. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании Electronic Arts.

Разработчики выделили версию FIFA 21 для Nintendo Switch, которая выйдет с подзаголовком Legacy Edition. Игра не получит новых геймплейных функций и режимов, однако в ней появятся обновленные ростеры и оверлеи.

Ранее стало известно, что FIFA 21 для PlayStation 5 реализует некоторые особенность консоли. Например, с помощью тактильной обратной связи контроллера DualSense будут передаваться ощущения от удара по мячу. Также в игре будут использованы технологии отложенного освещения и другие улучшения по сравнению с предыдущей версией.

Релиз FIFA 21 ожидается 9 октября.