Милана Тюльпанова, бывшая супруга Александра Кержакова, призналась, что не хочет отдавать сына экс-футболисту.

Как сообщает 78.ру, Тюльпанова рассказала, что перестала верить в институт брака и всё больше убеждается в этом. По мнению девушки, все проблемы идут из детства, поэтому нельзя принуждать детей к чему-либо, а тем более бить.

Тюльпанова призналась, что не уверена в Кержакове, поэтому боится оставлять сына с ним. Также она сомневается, что экс-спортсмен вернет ей ребенка.

«Я вроде как понимаю, что это нужно, у нас есть договор, но это не защищает меня ни от чего. И публичность, в общем, тоже не защищает», — пояснила Милана.

Напомним, брак Кержакова и Тюльпановой был расторгнут в апреле 2019 года. Супруги долго боролись за право опеки над сыном Артемием, который в итоге остался с матерью. Кержаков обвинял бывшую жену в наркозависимости и планировании покушения на его жизнь