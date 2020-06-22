После того, как пандемия коронавируса закончился, госпиталь в «Ленэкспо» прекратит работу.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», это частная территория, выделенная собственником на время борьбы с пандемией. Глава администрации Василеостровского района Эдуард Ильин подчеркнул, что нужно отдать должное собственнику территории, который предоставил помещение для обустройства временной больницы вместо того, чтобы приступить к реализации своего проекта.

«Я убежден, что мы достойно выйдем из ситуации с коронавирусом, и будем дальше развивать район. Забудем, что такое пандемия и коронавирус», — сказал Ильин каналу.

Напомним, в павильонах «Ленэкспо» часто проводятся спортивные и околоспортивные мероприятия: например, там выступает ледовый театр Елены Бережной, проводятся открытые любительские турниры по футболу и проходит ежегодный мотосалон.