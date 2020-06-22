Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на новости о том, что болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич заразились коронавирусом. Они выступали на турнире Adria Tour, организатором которого выступил серб Новак Джокович.

Также стало известно, что тренеры Джоковича и Димтрова тоже сдали положительные тесты на COVID-19. По мнению Кирьоса, сейчас не стоит проводить турниры.

«Проводить выставочные турниры в такое время — совершенно тупоголовое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы», — написал австралиец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее Кирьос неоднократно выступал против проведения соревнований до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.