Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал фрагмент тренировки своих подопечных на сборе в Кисловодске.

Тренер разместил видео на своей странице в «Инстаграме» и подписал: «Тяжело в учении, легко в бою».

На видео можно увидеть двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и Веронику Жилину, которые присоединились к группе Плющенко в нынешнее межсезонья, перейдя от Этери Тутберидзе.

Напомним, группа Плющенко будет находиться на сборе в Кисловодске до 15 июля. С 23 июня запланировано возобновление тренировок других групп в его академии в Москве. В частности, к занятиям должна приступить Станислава Константинова, перешедшая в группу Александра Волкова.