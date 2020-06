У Петра Яна родился второй сын

Российский боец UFC Пётр Ян сообщил о рождении второго сына. Спортсмен поделился радостной новостью на своих страницах в «Твиттере» и «Инстаграме» и рассказал, что мальчика назвали Константином.

Happy to announce the arrival of my second son, Konstantin Yan ????????

— Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) June 22, 2020