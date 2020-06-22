У Петра Яна родился второй сын

Российский боец UFC Пётр Ян сообщил о рождении второго сына. Спортсмен поделился радостной новостью на своих страницах в «Твиттере» и «Инстаграме» и рассказал, что мальчика назвали Константином.

Напомним, в активе Петра Яна шесть побед в шести поединках под эгидой UFC. На турнире UFC 245 он нокаутировал Юрайю Фэйбера. Всего на счету Яна 15 боев в смешанных единоборствах, он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Его следующим соперником станет Жозе Алдо, поединок за титул запланирован на 11 июля.

Ранее Ян сообщил, что представители Американского антидопингового агентства (USADA) проверили его на допинг два раза в течение 22 часов.