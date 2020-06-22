Боец UFC Мария Агапова, представляющая Казахстан, проведет поединок против Шаны Добсон 22 августа, сообщает MMA Junkie.

13 июня на турнире UFC on ESPN 10 Агапова после удачного дебюта в промоушене бросила вызов Добсон, однако пока неизвестно, где пройдет их бой.

Напомним, Агапова подписалась с UFC в начале 2020 года, в преддверии планировавшегося дебютного турнира организации на территории Казахстана. Однако шоу не состоялось из-за пандемии коронавируса, а Агапова выступила в Лас-Вегасе, где за несколько минут одолела Ханну Сайферс.

В пассиве Добсон серия из трех поражений подряд: сначала она уступила Лорен Мюддер, затем — Сабине Мазо и Присцилле Качоэйро.