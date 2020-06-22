Шведская лыжница Линн Сван, выигравшая спринтерский зачет Кубка мира-2019/20, отреагировала на слова эксперта о том, что она завоют большой Хрустальный глобус после того, как Тереза Йохауг завершит карьеру.

«Обычно я превосхожу ожидания экспертов. Но услышать такое приятно. Это было бы что-то!» — заявил Сван, слова которой приводит Expressen.

Спортсменка подчеркнула, что сейчас она сосредоточена на спринте и пока не планирует делать ставку на дистанционные гонки. Сван пояснила, что готова взяться за это только через два года — после чемпионата мира и Олимпиады.

Также Сван отметила, что после перехода Стины Нильссон в биатлон могла бы занять роль финишера шведской команды в эстафете.

«Мне нравится вести тактическую игру на финише. Чувствую, что могу справиться с этой задачей, так что не откажусь ни в коем случае», – сказала Сван.