Чемпион мира 2009 года Илья Брызгалов объяснил, почему позволяет себе критические высказывания о положении дел в России.

«Я интересуюсь тем, что происходит в России. Там живут мои мама и папа, мои друзья. Я общаюсь с ними, получаю информацию, что происходит на самом деле. Просматриваю разные новости. Каждый год приезжаю в Россию на два месяца, и мне хватает этого времени, чтобы оценить ситуацию», — заявил Брызгалов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Экс-хоккеист подчеркнул, что обладает обостренным чувством справедливости и переживает за людей, живущих в России.

Брызгалов признался, что мысль о подхалимаже и приспособленчестве ему противна.

«Это растаптывает человеческое достоинство. Чтобы ради денег, преференций, контрактов ты будешь говорить не то, что думаешь… Пресмыкаться, целовать эти ботинки. Никакие деньги и чины меня на это не сподвигнут», — сказал Брызгалов.

Ранее он поделился критическим мнением о переносе парада победы в России.