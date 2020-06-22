Марко Николич провел первый матч у руля «Локомотива» в российской премьер-лиге, и с первого раза победил. Что можно сказать о дебюте серба?

Николич крайне осторожен, у него нет рвения сказать новое слово в тактике, тренер не стремится с ходу полностью перестраивать игру, так как знает, насколько это рискованно. Доверия к нему нет ни у кого: ни у болельщиков, ни у футболистов, которые до сих пор грустят по Семину, ни даже у руководства, которое наверняка до конца не было уверено в своем решении заменить Палыча именно Николичем.

Тренер почти не удивил стартовым составом, все игроки — на своих позициях с минимальными изменениями. Главный вопросы возник по Антону Миранчуку, которого Марко усадил на лавку, выпустив в основе Рифата Жемалетдинова. Выступление Рифата тоже вызвало вопросы и получилось неоднозначным: он стал автором голевой передачи, когда скинул мяч под удар Алексею Миранчуку, но под конец первого тайма покинул поле за вторую желтую карточку. После матча Николич объяснил, что Антон пока не готов на 100%, потому что присоединился к команде в середине недели.

Интересную роль специалист выбрал для Мариу: португалец играл второго нападающего в паре с Эдером. Николич посчитал это лучшей позицией для Мариу, но этот ход выглядит как перестановка в FIFA. Дмитрий Баринов же действовал не только в центре, но и смещался вправо, и это Николич объяснил тем, что у россиянина были свои тактические задачи. Какие — серб оставил в секрете.

Второй тайм для «Локомотива» прошел куда тяжелее первого, «Оренбург» намного чаще владел мячом, но атаковали больше по-прежнему железнодорожники. Возможно, «Локомотив» и пропустил бы, но помог судья, удаливший Даниэля Мишкича, несмотря на отмененный пенальти.

После такого дебюта конкрентные выводы делать сложно, но понятно, что в матчах с менее сильными противниками «Локомотив» вполне способен брать три очка. Пока железнодорожники в боевом составе, они играют достойно и имеют шансы сохранить вторую строчку. Здесь нельзя говорить о каком-то багаже Семина, а вот класс игроков в данной ситуации играет решающую роль. Не так весело все будет в новом сезоне, когда уйдут Жоау Мариу, могут уйти братья Миранчуки, Мацей Рыбус, не вернется Федор Смолов. Тогда руководству и тренеру придется подумать, кем заменить нынешних лидеров, так, чтобы и бюджет не пострадал, и качество сильно не упало.