Спортивный врач Казбек Кудзаев оценил качества действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он ответил на вопрос, можно ли назвать россиянина идеальным бойцом с точки зрения генетики, так как на его лице никогда не появлялись сечки.

«Вполне возможно. Это зависит от качества соединительной ткани», — приводит слова Кудзаева канал Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен». Также врач отметил, что данное качество у Хабиба не приобретенное, а врожденное.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. В 28 поединках россиянин одержал 28 побед. Если следующим соперником должен стать американец Джастин Гэтжи, бой запланирован на сентябрь 2020 года.