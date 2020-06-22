Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что «Зенит» лучше остальных команд подготовился к возобновлению сезона.

Экс-футболист отметил, что руководить командой в условиях паузы и дистанционных тренировок непросто, так как на первое место выходят опыт и знание. Однако петербургский «Зенит» справился с проблемой лучше других команд, уверен Кирьяков.

«В футболе все возможно, у «Локомотива» есть шансы догнать «Зенит». По крайней мере, постараться это сделать. Может включиться и «Краснодар». Но в этом случае, все прекрасно понимают, что «Зенит» не отдаст золото», — сказал Кирьяков, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, после 23 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 53 очка. В первом после возобновления сезона матче подопечные Сергея Семака уверенно разгромили московский ЦСКА на выезде, матч завершился со счетом 4:0.