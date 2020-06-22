Спортивная федерация биатлона Санкт-Петербурга выдвинула своего президента Дмитрия Васильева в качестве кандидата на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщает «Весь спорт», однако сам Васильев информацию пока не подтверждает и называет её преждевременной. По словам специалиста, он еще не определился по данному вопросу.

Напомним, на сегодняшний день президентом СБР является Владимир Драчев, однако 11 июля, на внеочередной отчетно-выборочной конференции, он может быть отправлен в отставку. Также известно, что на его должность уже официально выдвинута кандидатура Виктора Майгурова. Майгуров и два года назад претендовал на пост президента Союза, однако на выборах проиграл Драчеву.