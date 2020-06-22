Пресс-служба петербургского «Зенита» в «Твиттере» показала ролик, в котором домашний стадион «Газпром-Арена» готовится принять следующий матч чемпионата России.

Сезон РПЛ, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновился в минувшие выходные, однако «Зенит» играл на выезде. Таким образом, предстоящий матч с «Крыльями Советов», запланированный на 26 июня, станет первым на «Газпром-Арене» после длительной паузы.

«В эту пятницу, 26 июня, футбол возвращается на «Газпром-Арену», — гласит сообщение клуба, которое сопровождается хэштегом #вместепобедим.

Напомним, «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка в 23 матчах. В предыдущей встрече «сине-бело-голубые» в гостях разгромили московский ЦСКА со счетом 4:0.