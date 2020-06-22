Вторая ракетка России Андрей Рублев сообщил, что уйдет на двухнедельный карантин после возвращения с выставочного турнира Adria Tour.

Напомним, у двух теннисистов (Григора Димитрова и Борны Чорича) и двух тренеров, принимавших участие в мероприятии, был выявлен коронавирус. Несмотря на то, что Рублев сдал отрицательный тест, он принял решение самоизолироваться.

«Каждый из нас ответственный за то, что сейчас происходит в мире. Столь глобальная проблема затрагивает каждого из нас. Нам всем нужно постараться для того, чтобы распространение коронавируса уменьшилось», — написал Рублев на своей странице в «Твиттере».

Ранее Рублев был заявлен на два выставочных турнира, которые должны состояться в ближайшие недели: Eastern European Championship Янко Типсаревича уже стартовал в его академии, а соревнования Thiem’s 7 в Кицбюэле (Австрия) запланированы на 7-11 июля.