Бывший футболист ЦСКА Роман Широков выразил мнение, что главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко не следует покидать команду из-за поражения от «Зенита».

В 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромного проиграл «сине-бело-голубым» (0:4), после чего Гончаренко изъявил желание уйти в отставку.

«Гончаренко остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться – один матч сыграл и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона», — заявил Широков, слова которого приводит «Чемпионат».

Экс-футболист отметил, что Сергей Овчинников мог бы заменить Гончаренко, однако специалистом сейчас руководят эмоции. Покидать команду сейчас было бы неправильно, уверен Широков.

На данный момент ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 36 очков.