Украинский защитник Олег Кожемякин стал футболистом волгоградского «Ротора».

Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба. Отмечается, Кожемякин будет выступать за сине-голубых под номером 4.

Отметим, 25-летний игрок начинал заниматься футболом в школе украинского «Кривбасса». В возрасте десяти лет защитник переехал в Москву и стал играть в составе столичной «Смены». Кроме того, он выступал за «Квазар», липецкий «Металлург» и «Казанку».

С 2018 года Кожемякин играл за ярославский «Шинник», в составе которого провел 65 встреч и отличился одним забитым мячом.

Напомним, «Ротор» по итогам сезона в ФНЛ, который завершился досрочно, завоевал право играть в российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что «Ротор» заинтересован в годичной аренде форварда «Спартака» Георгия Мелкадзе.