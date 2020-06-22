Новозеландский боец UFC в легком весе Дэн Хукер заявил, что готов подменить одного из бойцов в поединке Хабиба с Гэтжи в случае травмы.

По словам Хукера, он пройдет Дастина Порье, и перед ним останется только три поединка: титульный, а также бои с Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором. Хукер отметил, если он финиширует Порье, у него будет лучшее резюме для титульной встречи, и многое будет зависеть от того, не получат ли Гэтжи и Хабиб травмы во время подготовки.

«Меня не пугает сокращенный лагерь перед боем, стараюсь использовать все возможности. Со мной довольно просто вести переговоры. Я самый сговорчивый боец из первой пятерки. Если им будет нужен парень на замену, то я подхожу для этого», — сказал Хукер, слова которого приводит Submission Radio.

Отметим, титульный бой Хабиба и Гэтжи хотят провести на номерном турнире UFC 253, предварительная дата ивента — 19 сентября 2020 года