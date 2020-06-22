Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти получил обвинение в неуплате налогов в размере 1 миллион евро.

Информацию об этом сообщает портал Sky Sports.

Отмечается, что инцидент относится к 2013-2015 годам, в это время Карло Анчелотти тренировал мадридский «Реал». С соответствующим официальным заявлением выступила прокуратура Мадрида, которая отмечает, что между 2014 и 2015 годом Анчелотти не выплатил налог от дохода с прав на продажу своего образа. Вместо 45 процентов от выручки он заплатил всего 10 процентов, обманув налоговые органы Испании на сумму в 1 млн евро.

Сам Анчелотти сейчас находится в Англии, где с декабря 2019 года тренирует «Эвертон», комментариев от него или его представителей, а также от клуба получить журналистам пока не удалось.