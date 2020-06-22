Хоккеист ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев прокомментировал информацию о том, что у него был роман с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

Слова Ткачева цитирует портал «Татар-Информ».

В интервью хоккеист подтвердил, что слухи о романе с фигуристкой являются неправдой.

«Я даже так скажу: у меня с этим человеком нет никаких контактов ни в какой сфере. Сейчас, соответственно, тоже ничего нет. Нас видели на свадьбе друга, мы только знакомы», — сказал Ткачев.

Напомним, осенью 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Аделина Сотникова стала жертвой мошенницы-гадалки, которой она отдала 2 миллиона рублей. Сообщалось, что фигуристка хотела вернуть любимого, которым и являлся Владимир Ткачев.