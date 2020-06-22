Стало известно о том, может ли состояться переигровка матча «Сочи» — «Ростов» 23-го тура Российской Премьер-лиги, в котором принял участие молодежный состав ростовчан.

Информацию об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Как стало известно СМИ, РФС обратился в Роспотребнадзор с просьбой внести поправки в регламент по борьбе с COVID-19: сейчас при обнаружении коронавируса у футболиста какой-либо из команд на карантин садятся все, кто контактировал с заболевшим.

РФС же просит смягчить данный протокол: сажать на карантин футболистов, которые сдали положительный тест на коронавирус, либо отправлять в изоляцию тех игроков, которые плотно контактировали с зараженным более 15 минут. В то же время, если такое решение будет принято и вступит в силу, то эти изменения не будут влиять на матчи, которые уже сыграны — а значит, результат встречи «Сочи» — «Ростов» останется в силе.