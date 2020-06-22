Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных выложила фотографию с тренировки вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым, также олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.

Фото из спортивного зала появилось в «Инстаграме» фигуристки. Дмитрий Соловьев кратко прокомментировал его: «Летаем…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei) 22 Июн 2020 в 3:51 PDT

Напомним, ранее неоднократно фигуристы заявляли о том, что могут возобновить спортивную карьеру и встать в пару. Ранее Дмитрий Соловьев выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, а Елена Ильиных каталась с Никитой Кацалаповым, Антоном Шибневым и Русланом Жиганшиным.

Елена Ильиных в январе 2020 года родила сына, после чего говорила, что ей хочется вернуться к тренировкам.