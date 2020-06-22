Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных выложила фотографию с тренировки вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым, также олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.
Фото из спортивного зала появилось в «Инстаграме» фигуристки. Дмитрий Соловьев кратко прокомментировал его: «Летаем…»
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Напомним, ранее неоднократно фигуристы заявляли о том, что могут возобновить спортивную карьеру и встать в пару. Ранее Дмитрий Соловьев выступал в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой, а Елена Ильиных каталась с Никитой Кацалаповым, Антоном Шибневым и Русланом Жиганшиным.
Елена Ильиных в январе 2020 года родила сына, после чего говорила, что ей хочется вернуться к тренировкам.
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