Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что сейчас она думает о своем выступлении на Олимпиаде в Пхенчхане.

В прямом эфире в «Инстаграме» Олимпийского комитета России Медведева подчеркнула, что все, что делается, происходит неслучайно. Именно поэтому фигуритска находится там, где она сейчас, и имеет прекрасную тренерскую команду

«Может быть, год-два назад я могла бы сказать: «Да, вселенская несправедливость». А сейчас, сидя на кухне, я могу сказать, что, в принципе, я всем довольна, как в итоге оно все получилось», — сказала Медведева, добавив, что в моменты полного отчаяния можно либо себя закопать, либо через силу идти вперед.

«Главное — продолжать идти, там уже дальше видно будет. Сейчас, вроде бы, видно уже, слава богу», — сказала фигуристка.

Напомним, золото на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла одногруппница Медведевой Алина Загитова.