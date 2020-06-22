Российский фигурист Алексей Рогонов рассказал о том, как он совершил восхождение на Эльбрус.

В «Инстаграме» фигурист выложил фотографию с вершины горы и назвал свое путешествие незабываемым.

«Неделя в суровых условиях, этапы акклиматизации, волнующий 11-часовой штурм вершины, преодоление…», — написал Рогонов, добавив, что он прошел через перезагрузку всех систем организма, силы воли и духа.

«Несмотря на то, что было бесследно потерянно 6 кг веса, оно того стоило!», — отметил фигурист, добавив, что будет делиться впечатлениями в следующих публикациях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Rogonov (@rogonov_alex) 22 Июн 2020 в 5:13 PDT

Напомним, ранее Алексей Рогонов катался в паре с Кристиной Астаховой, Анастасией Мартюшевой и Сабиной Имайкиной, после Олимпиады-2018 он встал в пару с Алиной Устимкиной.