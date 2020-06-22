Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о том, что возобновил тренировки на стадионе.

В своем «Инстаграме» Шубенков выложил видеоролик с тренировки на легкоатлетической арене в Барнауле.

«Когда снова можно бегать барьеры. Ожидание ➡️ реальность. Кажется, что почти всё забыл», — написал Шубенков под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) 21 Июн 2020 в 9:46 PDT

Напомним, перерыв в тренировках вынуждены были сделать многие спортсмены в связи с пандемией коронавируса в России.

На коронной беговой дистанции 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в 2015 году завоевал золото чемпионата мира, также он обладатель двух серебряных наград ЧМ и одной бронзы.