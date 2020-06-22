Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала песню, под которую она засыпала в детстве.

В интервью в «Инстаграме» Олимпийского комитета России Медведева заявила, что когда она была маленькой, то засыпала только под одну песню.

«Не какие-нибудь колыбельные, а «Заправлены в планшеты космические карты». Только под эту песню я все время засыпала. Почему — никто не знает», — отметила фигуристка, добавив, что как только песня начинала звучать, то фигуристка сразу же отрубалась и спала после этого очень долго.

Ранее Nevasport приводил цитату Евгении Медведевой о переосмыслении выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане. Фигуристка отметила, что все, что делается в мире, неслучайно, и благодаря тому, что произошло раньше, она находится там, где есть сейчас.