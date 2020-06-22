Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин продемонстрировал, как входит в рабочую неделю.

В своем «Инстаграме» Ягудин выложил смешной видеоролик, на котором он взбирается на лестницу в доме, а затем скатывается на животе. «Вход в новую «рабочую» неделю и опять… ничего…», — написал фигурист под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 22 Июн 2020 в 4:58 PDT

Отметим, Алексей Ягудин часто делится в своем «Инстаграме» смешными видеороликами: во время самоизоляции фигурист показывал, как он пытается ходить по водной глади бассейна, играет роль кассира в парике, а также выкладывал реакцию на окончание пропускного режима в Московской области под шансон.