Американская фигуристка, чемпионка США, а также призер чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю ушла от своего тренера Лауры Липецки.

Информацию об этом сообщает The Skating Lesson. По данным СМИ, фигуристка продолжает сотрудничество с хореографами Лори Николь и Массимо Скали, ее новым тренером может стать канадский специалист Ли Баркелл. Сейчас этот тренер работает в The Granite Club в Торонто, Канада, его учениками являются японка Сатоко Мияхара, а также американец Винсент Чжоу. Также Ли Баркелл тренировал и в «Крикет Клабе».

Под руководством Лауры Липецки Алиса Лю тренировалась с пятилетнего возраста. Сейчас фигуристке 14 лет, она уже выиграла два золота чемпионата США по взрослым, а также провела первый международный юниорский сезон. В 2019 году Лауру Липецки признали тренером года в США.