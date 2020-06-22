Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников будет готовить команду к матче 24-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо».

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» ЦСКА. Пресс-служба клуба частично прояснила вопрос с тренерским штабом. Готовить команду к встрече с «Динамо» будет именно Овчинников, он заменял Виктора Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ, поскольку главному тренеру стало плохо.

Отмечается, что у Виктора Гончаренко до сих пор плохое самочувствие, однако ряд СМИ заявил, что тренер уже уведомил руководство о своем желании покинуть ЦСКА и уехал на родину в Белоруссию сразу после матча с «Зенитом».

Напомним, в той игре ЦСКА потерпел поражение с результатом 0:4.