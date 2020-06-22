Международный союз конькобежцев (ISU) назвал точную дату проведения премии ISU Skating Awards 2020. Напомним, объявление победителей состоится в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Трансляция премии пройдет на официальном сайте ISU.

Отметим, на первой церемонии ISU Skating Awards объявят победителей в номинации «Самый ценный фигурист», «Самая интересная программа», будут определены лучший новичок, лучший тренер, лучший хореограф, а также лучший костюм.

Будет вручена и отдельная награда за карьерные достижения.

Изначально вручение премии хотели провести очно после завершения чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, однако и турнир, и премия были отменены из-за пандемии. Организатором и идейным вдохновителем премии стал спортивный агент Ари Закарян.