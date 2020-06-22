Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на выдвижение кандидатуры Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России.

В своем блоге Тихонов написал, что все знают Майгурова и его провалы, вспомнив, как диплом чиновника оказался фальшивым.

«Именно при нем Россия утратила свой авторитет в IBU, а сам он не приносил никакой пользы, кроме того, что постоянно угождал Бессебергу», — заявил Тихонов, подчеркнув, что последние два года Майгуров оставался одним из немногих членов правления, кто получал зарплату из нищенского бюджета СБР, однако Россия ни на шаг не приблизилась к восстановлению в IBU.

«А где была его работа на чемпионате мира, когда полиция ворвалась в номер к Логинову и Гараничеву? Он молчал, засунув язык в задницу, вместо того, чтобы решать вопросы», — заключил Тихонов.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля.