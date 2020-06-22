Бывшая белорусская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказала свое мнение о грядущих президентских выборах в Республике Беларусь.

Фигуристка отметила, что на многочисленные вопросы о ее отношени к предстоящим выборам Президента Республики Беларусь хотела бы оставить исчерпывающий ответ.

«Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно также, как и за то, что кандидаты в Президенты должны соответствовать определенным законодательством требованиям», — написала Домрачева, подчеркнув, что ее право и обязанность — прийти на выборы 9 августа и проголосовать.

«Люблю Родную Мирную Беларусь!», — заключила биатлонистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 22 Июн 2020 в 1:11 PDT

Напомним, Дарья Домрачева сейчас работает тренером сборной Китая по биатлону вместе с мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом.