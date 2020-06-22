Эфиопская бегунья Этафераху Водай получила отстранение от спорта на 12 лет за нарушение антидопинговых правил, а также подделку справки от врача. Информацию об этом сообщает портал Inside the Games.

Отмечается, что в допинг-пробе бегуньи после марафона в Торонто в ноябре 2019 года был обнаружен эритропоэтин. Водай не признала вину, а затем предоставила в Независимую организацию по борьбе с допингом в легкой атлетике справку о том, что врач прописал ей эритропоэтин.

Позже было проведено расследование, которое показало, что справку выдали после закрытия соответствующей клиники, а также она содержит подпись врача без лицензии.

Таким образом, Водай дисквалифицировали на 4 года за положительную допинг-пробу, еще 8 лет дисквалификации спортсменке начислили за подлог.