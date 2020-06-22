Российский автогонщик, пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о том, что у него нет друзей среди других участников чемпионата.

Слова Квята цитирует портал Autosport.com. По мнению автогонщика, пилоты «Формулы-1» конкурируют друг с другом на трассе, и каждый хочет прийти к финишу как можно быстрее.

«Уверен, что в таких условиях дружба долго продержаться не сможет. А так, у меня хорошие отношения со многими из ребят», — сказал Квят, поведав, что чаще всего он общается с Валттери Боттасом, Карлосом Сайнсом, Даниэлем Риккьярдо, Робертом Кубицей.

«Повторюсь, что завести друзей очень проблемно — на трассе мы все конкуренты», — заключил Квят.

Напомним, чемпионат «Формулы-1» возобновится с начала июля, первой гонкой станет Гран-при Австрии.