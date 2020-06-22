Норвежская лыжница, десятикратная чемпионка мира Тереза Йохауг получила Большой хрустальный глобус за сезон-2019/20 на Кубке мира.

Информацию об этом сообщает FIS.

Награды сборной, наконец, прибыли в Норвегию и спортсменке вручили трофей на одной из тренировок. Также Йохауг стала обладательницей еще одного Малого хрустального глобуса в зачете дистанционных гонок.

Женская сборная Норвегии также была награждена Кубком наций.

Напомним, награды должны были вручить еще на заключительных этапах Кубка мира в Северной Америке в марте 2020 года, однако из-за стремительно развивающейся пандемии коронавируса последние этапы соревнований в США и Канаде были отменены. Cборная Норвегии в полном составе вообще отказалась лететь в США.