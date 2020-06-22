Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил озвученные сроки проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Слова Третьяка цитирует агентство ТАСС.

«Сдвиг сроков чемпионата мира — это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру. Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира», — отметил глава ФХР, добавив, что увеличиваются шансы на то, что к команде смогут присоединиться игроки НХЛ.

«У нас будет хороший разгон, хочется повторить успех в Белоруссии», — сказал Третьяк.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) сегодня, 22 июня, утвердила перенос сроков чемпионата мира в Минске и Риге. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня, когда обычно он проводится с начала мая.