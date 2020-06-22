Белорусский баскетболист петербургского «Спартака» Никита Мещеряков не получил вызов в сборную Белоруссии по баскетболу на очередной тренировочный сбор. Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Отметим, ранее Мещеряков выступал за национальную команду на постоянной основе.

Причиной невызова Мещерякова в сборную могут быть его слова о грядущих президентских выборах в Белоруссии. В своем «Инстаграме» Мещеряков поддержал кандидата Виктора Бабарико.

«Кандидатов сажают за решетку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал Мещеряков.

За петербургский «Спартак» Никита Мещеряков выступает с июля 2019 года, до этого баскетболист выступал за «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ, играл за итальянский «Триест», румынский «Плоешти», шведский БК Лулео.