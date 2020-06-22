На тренировочной базе «Монако» в коммуне Ла-Тюрби произошёл несчастный случай, в результате которого погиб человек.

Информацию о случившемся передает официальный сайт клуба. На базе проводились работы по защите утеса, и от скалы оторвался кусок, который упал на человека из компании-подрядчика. Несчастный случай произошел на строительной площадке, футболисты занимаются далеко от нее.

Пресс-служба «Монако» отметила, что в клубе все глубоко опечалены смертью работника. «Монако» хотел бы оказать всемерную поддержку семье жертвы», — заявили в клубе.

Отметим, из-за пандемии коронавируса сезон в Лиге-1 был завершен досрочно, чемпионом признали «Пари Сен-Жермен», а «Монако» занял 9-е место в турнирной таблице. Команды сыграли в чемпионате по 27-28 встреч.