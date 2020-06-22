Шведская лыжница, чемпионка мира Фрида Карлссон высказала мнение по поводу перехода Стины Нильссон в биатлон и ответила, будет ли она следовать ее примеру.

В интервью Dagbladet Карлссон заявила, что переход Нильссон стал для нее большим сюрпризом, к такому повороту событий лыжница оказалась не готова. «Нильссон совершила смелый поступок. Она последовала зову сердца и занимается тем, чем хочет, во что она верит», — отметила Карлссон, добавив, что мир биатлона получил классную спортсменку в лице Стины.

«Но я следовать ее примеру не собираюсь. У меня на это терпения не хватит», — заключила Карлссон.

Напомним, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон перешла в биатлон по окончании сезона-2019/20 и уже тренируется со сборной Швеции.