Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который переболел коронавирусом.

В интервью Первому Каналу Хабиб признался, что положение отца по-прежнему тяжелое и он находится в реанимации. От коронавируса Абдулманап Нурмагомедов вылечился, но инфекция повлияла на почки и сердце.

«Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, потому как он находится под аппаратами. Каждый день я его посещаю, по полчаса общаюсь, держу его за руку, общаюсь, он жестами дает понять, головой кивает», — рассказал боец, поблагодарив врачей, которые спасли его отца.

«Нужно время: последствия очень тяжелые. Реабилитация будет длительной», — заключил Нурмагомедов.