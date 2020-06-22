Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что возобновил каждодневные тренировки и готовится к защите титула.

Слова Хабиба цитирует сайт Первого канала. Спортсмен отметил, что готовится и тренируется каждый день, поскольку он знает — отец хотел бы видеть его в хорошей форме.

«Отцу точно не понравилось бы, что из-за него я пропускаю тренировки. В этом я уверен», — заявил Хабиб, подчеркнув, что тренировки также помогают ему снять стресс и отвлечься от всего.

«Я думаю, осенью вернемся и будем защищать свой титул», — заключил боец.

Напомним, отец Хабиба Нурмагомедова сейчас находится в реанимации и справляется с последствиями перенесенного коронавируса.

Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC станет американец Джастин Гэтжи.