Олимпийский чемпион по фигурному катанию, член технического комитета ISU Федор Климов объяснил, почему в федерации приняли решение отменить перемены в базовой стоимости элементов на следующий сезон.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Климов заявил, что из-за отмены чемпионата мира в монреале и конгресса ISU не было возможности хорошо обсудить технические перемены, и они оказались не совсем подготовленными.

«Плюс все произошло в апреле, когда была надежда на скорое возвращение к нормальной жизни. Ситуация сильно не улучшилась, многие не вышли на лед», — отметил Климов, добавив, что в такой ситуации было бы неправильно принимать такие глобальные решения.

Напомним, в техкомитете ISU хотели приравнять стоимость тройных лутца и флипа, а также четверных лутца, флипа и риттбергера.