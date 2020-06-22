Олимпийский чемпион по фигурному катанию, член технического комитета ISU Федор Климов высказал свое мнение о пятерных прыжках и сегодняшнем техническом контенте фигуристов.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Климов отметил, что пятерные прыжки пока рано включать в шкалу оценивания. «Но думаю, через какое-то время они появятся, люди будут прыгать пятерные», — отметил специалист.

По мнению Климова, фигуристам сейчас не хватает свободы, а идти на сложные элементы рискуют немногие.

«Самих вариаций элементов не так много. Все делают плюс-минус одно и то же, в частности, в парном катании», — отметил специалист, добавив, что он видит главную задачу в том, чтобы освободить фигуристов, и в прыжках, и в программах в целом.