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«Оскар» фигуристов: названа дата проведения онлайн-премии ISU Skating Awards 2020

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал точную дату проведения премии ISU Skating Awards 2020. Напомним, объявление победителей состоится в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Трансляция премии пройдет на официальном сайте ISU 11 июля, объявят победителей в номинации «Самый ценный фигурист», «Самая интересная программа», будут определены лучший новичок, лучший тренер, лучший хореограф, а также лучший костюм.

Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо». Гончаренко чувствует себя плохо

Тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников будет готовить команду к матче 24-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо». Отмечается, что у Виктора Гончаренко до сих пор плохое самочувствие, однако ряд СМИ заявил, что тренер уже уведомил руководство о своем желании покинуть ЦСКА и уехал на родину в Белоруссию сразу после матча с «Зенитом».

Алиса Лю ушла от Лауры Липецки и будет тренироваться в Канаде

Американская фигуристка, чемпионка США, а также призер чемпионата мира среди юниоров Алиса Лю ушла от своего тренера Лауры Липецки. По данным СМИ, фигуристка продолжает сотрудничество с хореографами Лори Николь и Массимо Скали, ее новым тренером может стать канадский специалист Ли Баркелл. Под руководством Лауры Липецки Алиса Лю тренировалась с пятилетнего возраста.

«Зенит» объявил о приобретении Захарова

Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракт с защитником Денисом Захаровым, ранее выступавшим за «Енисей». Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на два сезона. «Переход в «Зенит» — это большой шаг вперед в моей карьере. Высокий уровень чемпионатов в Единой лиге и в Евролиге в сумме с высокими задачами, которые ставит перед собой клуб на сезон, несомненно, должны пойти мне на пользу», — сказал Захаров.

Кандидатура Васильева выдвинута на пост президента СБР

Спортивная федерация биатлона Санкт-Петербурга выдвинула своего президента Дмитрия Васильева в качестве кандидата на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает «Весь спорт», однако сам Васильев информацию пока не подтверждает и называет её преждевременной. По словам специалиста, он еще не определился по данному вопросу.

Тренер Джоковича заболел COVID-19 вслед за Чоричем и Димитровым. Рублёв не заразился

Марко Панини, фитнес-тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, заболел коронавирусом. Об этом сообщает Sport Klub. По информации источника, также заражен тренер Григора Димитрова Кристиан Грох. Накануне стало известно о положительном тесте самого Димитрова, а сегодня заболевание выявлено у хорвата Борны Чорича. Все они присутствовали на выставочном турнире Джоковича Adria Tour.